Tilrår å seie nei til søknaden om akvakultur ved Notaberget

Ønskjer å produsere blåskjel og sekkdyr ved Notaberget Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om løyve til produksjon av blåskjel og sekkdyr, sukkertare, stortare, blæretang, grisetang, søl, fingertare, butare og raud sjøpølse ved Notaberget i Stad kommune.

– Bør setje av kring 5 km2 til lågtrofiske artar Eide Fjordbruke meiner at det i Nordfjord bør settast av opp mot 5 km2 til lågtrofiske artar på kysten og i fjorden i kommunane Stad, Kinn, Bremanger og Gloppen (og Stryn) der 3 km2 er i midtre/indre del av fjorden.

Stad kommune er i ein prosess med utarbeiding av kommunedelplan for sjøområda i Stad kommune. Gjennom høyringa av søknaden har det kome fram opplysningar som gjer at kommunen må vurdere om lokaliteten Notaberget skal takast med vidare i planarbeidet. Kommunedirektøren tilrår i samband med høyringa om søknaden difor at det ikkje vert etablert eit akvakulturanlegg på denne lokaliteten. Det er Nordfjord Forsøksstasjon AS som har søkt om klarering av lokalitet for produksjon av blåskjel og sekkdyr, sukkertare, stortare, blæretang, grisetang, søl, fingertare, butare og raud sjøpølse ved Notaberget i Stad kommune.