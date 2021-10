Negativ til Langesvaet

Nyhende

Kommunedirektøren i Stad tilrår at Stad kommune i si høyringsfråsegn skal gå imot etablering av akvakulturanlegg på lokaliteten- Langesvaet. Det er Nordfjord Forsøksstasjon AS som har søkt om klarering av lokalitet for produksjon av blåskjel og sekkdyr, sukkertare, stortare, blæretang, grisetang, søl, fingertare, butare og raud sjøpølse ved Langesvaet. Bakgrunnen for tilrådinga er merknad frå Kystverket som meiner at etablering av eit akvakulturanlegg på denne lokaliteten kan medføre auka risiko for skipsulukker i fjorden. I kommunedelplan for sjøområda i Stad kommune, som er under utarbeiding, er det derfor tilrådd å ikkje ha akvakulturområde på denne lokaliteten.

