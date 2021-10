Vindkraftutbyggar driv ulovleg overvaking

Nyhende

I brevet til Datatilsynet skriv Thomas Honningsvåg, teknisk sjef i Stad Landskap: «Stad Landskap klager inn Falck Renewables Wind AS og/eller Stenger & Ibsen Construction og/eller Entreprenørservice AS (Førde) og/eller Vestas Wind systems og/eller andre underleverandørar på oppdrag for ein av dei nemnte partar; for oppføring og ulovleg bruk av to kamera for overvaking av offentleg område. Stad Landskap meiner at eit eller begge kamera kan nyttast med fjerntilkopling.»