Møt Johanne Karin og legane som redda henne

Nyhende

I Lørdagsrevyen i morgon får vi møte Johanne Karin Hildenes Hjelle frå Nordfjordeid. Ho var alvorleg kreftsjuk, og legane tvilte på om det var mogeleg å redde henne. Dei bestemte seg for å gjennomføre den mest kompliserte operasjonen som nokon gong er utført på Haukeland universitetssykehus.

‒ Det var ikkje så gode utsikter eg hadde då. Dei sa vel då at den låg dårleg til, og at det var vanskeleg å operere. At dei sannsynlegvis ikkje ville helbrede det, seier Johanne Karin Hildenes Hjelle i programmet.

Hjelle og legane bak maratonoperasjonen kan du møte i Lørdagsrevyen i NRK i morgon kveld.