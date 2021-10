Legg planar for utvikling av Osnestunet

Nyhende

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette arealet for bustad/kontor/forretning. Ein ønskjer å auke byggehøgde, slik at delar av området kan utnyttast med fire etasjar. Det er tenkt forretning på bakkenivå og kontor og bustad i dei øvrige etasjane. Ein legg vidare opp til at det kan byggast p-kjellar for bebuarane i nybygget. Fasaden av gamle bygningar mot Eidsgata ønskjer ein å bevare slik som dei er i dag.