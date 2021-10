Erling Sande fekk innfridd førstevalet

Nyhende

‒ Her får eg høve til å jobbe med eit felt som intresserer meg, og som ikkje minst er svært viktig for Sogn og Fjordane i åra framover. Dette blir spennande, seier Erling. Frå før av er det klart at også Venstre sin 1. nesteleiar, Sveinung Rotevatn, også blir å finne i den same komiteen.