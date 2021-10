Er frustrert – Det bør ikkje vere naudsynt å søkje

Nyhende

Stad idrettsråd har drøfta saka om kulturmidler på styremøte. Idrettsrådet står fast på at dei meiner at fordelinga av kulturmidler til idrett skal skje i forhold til offisielt innrapporterte medlemstal til NIF, noko som også er grunnlag for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM).

Kan automatiserast

Leiar i Stad idrettsråd, Stein Bjørhovde, understrekar i e-post til Stad kommune at det er eit vesentleg poeng at det ikkje skal vere nødvendig for laga å søkje om kulturmidlane i og med at det er mogeleg å automatisere tildelingsprosessen og på den måten redusere belastninga på dei tillitsvalde.

Berre seks har søkt

Idrettsrådet legg til grunn at dei fleste idrettslaga ikkje har søkt om kulturmidlar. Av 20 registrerte lag tilknytt NIF i Stad kommune søkte berre seks om kulturmidlar.

32 lag og organisasjonar har søkt om tilskot Tildeling av kulturmidlar 2021 Kommunestyret i Stad har i år løyvd 350.000 kroner til kulturmidlar som skal fordelast mellom lag og organisasjonar i Stad kommune.

Utrekningar som idrettsrådet har gjort viser at det utifrå offisielt innrapporterte medlemstal til NIF, vil vere eit tilskot på 83,63 kr pr. medlem og ikkje 264 kr, slik kommunen har lagt til grunn utifrå dei som har søkt.

Midt på sommaren

Idrettsrådet peikar på at årsaka til at laga ikkje har søkt sjølvsagt ikkje at dei ikkje treng pengar, men at søknadsfristen glipper. Også i år var fristen midt på sommaren, og spesielt på grunn av korona og utsette årsmøte var dette midt i ein prosess med nye tillitsvalde som endå ikkje hadde kome inn i rutinane.

– Meir rettferdig

Idrettsrådet legg også vekt på eit anna vesentleg poeng med å bruke offisielle medlemstal frå NIF, det at tildelinga skjer rettferdig. Det vert vist til at det for ein dei del søknader er det til dels store avvik mellom dei offisielle tala og dei tala som er oppgitt på søknaden om kulturmidlar.

På bakgrunn av dette finn idrettsrådet grunn til å stille spørsmål ved fordelingsgrunnlaget, også for den delen av kulturmidlane som går til andre enn idretten.

Verkar demotiverande

Bjørhovde skriv også at dei tidlegare har opplevd det han karakteriserer som meiningslause treneringar av tilsvarande avgjersler, til dømes retningsliner for prioritering av spelemiddelsøknader.

– Dette bidreg absolutt ikkje positivt med tanke på motivasjonen overfor den utan samanlikning største gruppa frivillige i kommunen, poengterer leiaren i Stad idrettsråd, Stein Bjørhovde.

Idrettsrådet ber Stad kommunen om å revidere sine rutinar, slik at idrettsrådet får kome med uttalelser før avgjerslene tilsynelatande blir gjort.