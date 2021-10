Regjeringserklæringa - Kinn Senterparti er skuffa og rasande

Nyhende

Her føler vi oss regelrett svikta av leiar, både med omsyn til kva står i programmet og kva som leiaren sa i valkampen gjentekne gonger.

Kinn SP kan ikkje akseptere at grunnleggande demokratiske rettar vert sett til side. Folket skulle høyrast før ei kommunesamanslåing, kva er hensikta dersom politikarane ikkje lyttar til soleklare råd?

Sjølv om regjeringa slår fast at regjeringa vil oppløyse tvangssamanslåtte kommunar og fylkeskommunar som sender søknad om dette etter vedtak i kommunestyre/fylkesstyre innan 1. juli 2022, gjev ikkje Kinn Sp opp kampen for å få fram folkeviljen.

Vi vil bruke tida framover til å sjå på kva mogelegheiter vi har, og vil bruke våre kontaktar på stortinget og i regjeringa aktivt.

Det er eit paradoks at påtroppande Statsminister Jonas Gahr Støre opnar pressekonferansen onsdag 13.10.21 kl 14.00 med at dette skal være ei regjering som skal lytte til folk, for så i disse saken ikkje ville lytte til folk gjennom ei folkerøysting i denne viktige saka her.

Dette er vi ueinige i, og beklagar dette. Vi meiner at regionsreforma er ei så viktig sak at her må vi lytte til folket. Det har Kinn Sp gjort og vil fortsette å gjere.

Datoen som er sett til 01.07.22 ser vi ikkje på som nokon endeleg dato. Her kan vi vise til kor mange gongar «siste-frist»-datoen for kommunesamanslåinga vart endra

Kinn Senterparti er ellers stort sett nøgde med regjeringserklæringa. Vi ser ein klar distriktsvenleg profil, med m.a fokus på beredskap nær folk, breiband til alle og gratis ferje og hurtigbåtar der andre alternativ ikkje finnast. Dette hadde ikkje vore mogeleg utan Senterpartiet.

Vi ser også nå stimulansar til å oppretthalde ein differensiert skulestruktur som ikkje har vore før, vi håper no at dei nedleggingstruga skulane i Kinn vert oppretthaldne og bygdene kan få utvikle seg som gode buområde, m.a gjennom bygdevekstavtalar.

Kinn SP vil fortsette kampen for at folket skal få seie sin meining i saka om reversering av kommunen, og i andre saker.

Kinn SP har vore tydelege heile vegen på at vi vil respektere folkeviljen. Vi vil fortsette å tale denne saka så lenge der er eit klart fleirtal for ei oppløysing av Kinn kommune blant befolkninga i tidlegare Flora eller Vågsøy.

Dette er politikken til den nye regjeringa Gratis skulemat, meir restriktiv rovdyrpolitikk, auke i CO2-avgifta og nei til å redde Ullevål sjukehus. Det er blant tinga Ap og Sp er samde om.