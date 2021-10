‒ Svekkar lønnsemda i norsk matproduksjon

Nyhende

‒ Regjeringa kjem ikkje landbruket i møte verken på investeringsbehovet eller på klimafondsordning. Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag, i ei pressemeldning der bondelagsleiaren viser til at regjeringa i sitt forlsag til statsbudsjett seier at jordbruksoppgjeret i år vil legge til rette for ein gjennomsnittleg inntektsvekst på 18.700 kr per årsverk i landbruket.