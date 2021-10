Solberg-regjeringa har søkt kongen om avskjed

Nyhende

– Eg vil råde hans majestet kongen til å vende seg til leiaren for Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, då han er statsministerkandidat for dei to partia som er førebudde til å danne regjering, sa Solberg då ho tradisjonen tru kunngjorde avgangen sin i Stortinget etter at budsjettet vart lagt fram tysdag formiddag.