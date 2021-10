Alfred Bjørlo (V) om Statsbudsjettet 2022:

- Ein milepæl for Stad Skipstunnel

- Det er svært gledeleg at H/V/Krf-regjeringa set av heile 440 millionar kroner til Stad Skipstunnel på Statsbudsjettet for 2022. No er det ingen veg tilbake: Venstre og dei andre regjeringspartia har ført ei 140 år gammal kampsak for kysten heilt i mål.