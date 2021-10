Elitepolitikarar dominerer Stortinget

Nyhende

Valordningar der landet er delt inn i 19 valkrinsar, sikrar at alle delar av landet er representerte på Stortinget. Og kjønnsbalansen har aldri vore så god som no ettersom 45,6 % av representantane er kvinner. Men når det gjeld alder på representantane er det stor skeivskap. Det same gjeld sosial status der det også er store skilnader på folket og dei folkevalde.