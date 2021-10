Nyhende

Kontrollen i fredag var ein todelt kontroll, dag/kveld-kontroll. Første del var ein tungbilkontroll på Kjøs. Andre del var ein kontroll i Stryn med fokus på lette køyretøy. Alle køyretøy kontrollert på Kjøs vart kontrollert for vekt, her var alle køyretøy innanfor lovlege grenser. Det vart i tillegg skrive ut to tekniske mangellappar.