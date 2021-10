Fem steg nærmare

Nyhende

Aldri har Nordfjord vore betre representert på Stortinget enn det regionen er etter Stortingsvalet denne hausten. Med to representantar frå Nordfjordeid og to frå Gloppen og ein med opphav i Bremanger, så vonar sikkert mange med oss at det skal kome til uttrykk i praktisk politikk. Ikkje minst når det gjeld å løyse ein del heilt opplagde samferdsleutfordringar. Representantane, sjølv om ein av dei er valde inn i ein annan valkrins, har alle førstehands lokal kjennskap og kunnskap om kva prosjekt som det bør jobbast med. I fleire år har vorte jobba med ferjeavløysing på sambandet Lote-Anda. Nytteverdien av ei bru har ikkje blitt mindre for storsamfunnet ettersom trafikken aukar, og ferjetakstane blir sett ned. I tillegg veit dei fleste av oss at det er viktigare enn nokon gong å bygge større bu- og arbeidsregionar i distrikt-Norge.