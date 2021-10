Nyhende

Sidan i sommar har fyllingsgrada vore uvanleg låg i mange magasin på Sør- og Austlandet, men no opplyser Noregs vassdrags- og energidirektoratet at den har auka med 1,7 prosentpoeng. Framleis er fyllingsgrada 18 prosentpoeng under medianen, ifølgje NVE.