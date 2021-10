Får plass i to sentrale komitear

Nyhende

– Det var naturleg at eg som 1. nestleiar i partiet vart plassert i Stortinget sin finanskomité. Sit du i denne komiteen, så kan du også sitte i ein komité til. For meg vart det transport- og kommunikasjonskomiteen. Det er ei stor og krevjande oppgåve å sitte i to komitear. Begge komiteane er interessante. Samferdsle er noko som opptek folk over heile landet. I finanskomiteen blir mesteparten av rammene for det som seinare skal avgjerast i andre komitear lagt, seier Sveinung som ser fram til å kome tilbake på Stortinget etter å ha vore ute dei siste fire åra.

Aktiv rolle

– Eg har ein periode på Stortinget, 2013 til 2017, frå før og eg ser fram til ein ny periode. Det blir eit viktig og ikkje minst interessant arbeid, spesielt når det no ser ut som at vi vil få ei mindretalsregjering. Det betyr at vi som sit på Stortinget vil få ei langt meir aktiv rolle enn med ei fleirtalsregjering, og det er bra for demokratiet, seier eidaren som denne gongen er vald inn som representant frå Hordaland.

To frå Eid

– Ved dette Stortingsvalet kom det inn fire representantar frå Sogn og Fjordane med tilknyting til Nordfjord. Tek vi med deg, sjølv om er vald inn frå Hordaland, så snakkar vi om fem. To representantar frå Eid og to frå Gloppen. Vil det slå positivt ut for Nordfjord?

– Representantane si oppgåve er å sjå heilskapen – heile regionen, om det er Hordaland eller Sogn og Fjordane. Men ein skal ikkje undervurdere det geografiske elementet. Ein god del forhold handlar om å ha god kjennskap til lokale forhold som til dømes sjukehusstruktur, samferdsleutfordringar og ei rekkje andre forhold, seier Sveinung som legg til at det i moderne tid ikkje har vore to Venstre-representantar frå Eid på Stortinget.

Samferdsleprosjekt

– Eit nærliggande spørsmål er om den representasjonen vi snakkar om vil verke positivt på ei viktig sak som ferjeavløysing Lote-Anda?

– Eg meiner at ferjeavløysing på sambandet Lote-Anda er eit godt og viktig prosjekt, og det kjem eg til å stå fast på.

– Som representant frå Hordaland er du kanskje forplikta til å slåst for Hordfast.

– I gjeldande Nasjonal Transportplan er Hordfast inne, ikkje bru på Lote- Anda. Det er ei sak som vi halde seg til. Men det betyr ikkje at vi ikkje kan jobbe for ei så viktig samferdslesak som den vi her snakkar om.

Ikkje ein fridag

– Korleis er vegen vidare?

– Statsministeren har sagt at regjeringa kjem til å levere sin avskilssøknad etter at statsbudsjettet er lagt fram tysdag 12. oktober. For meg betyr det at eg pakkar ned statsrådskontoret og flyttar til kontor på Stortinget. Det ser eg fram til.

– Korleis har det vore å sitte i regjering?

– Det har vore ekstremt travelt. Eg har ikkje hatt ein einaste fridag det siste året. Men samstundes har det vore svært interessant og lærerikt. Sjølv om det også blir nok å gripe fatt i på Stortinget, så ser eg fram til litt mindre travle dagar, enn det eg har hatt som statsråd, seier Sveinung Rotevatn som også har rolla som 1. nestleiar i Venstre og fylle.

