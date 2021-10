Det er trong for ein målbruksplan og nynorsktiltak i Vestland!

Nyhende

‒ Vestland er det største nynorskfylket i landet, difor er det viktig at Vestland fylkeskommune har ein aktiv politikk som sikrar gode tilhøve for nynorskbrukarar i heile i fylket. Senterpartiet er glade for at fylkesadministrasjonen no set i gang arbeidet med ein eigen målbruksplan for Vestland, seier medlem av hovudutval for opplæring og kompetanse, seier Alexander Fosse Andersen (Sp).