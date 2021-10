Tilrår redusert fartsgrense på Leikanger

Nyhende

Bakgrunnen for vedtaket er at fylkeskommunen har fått førespurnad frå rektor på Stadlandet skule om nedsett fartsgrense på strekninga forbi skulen på fv. 620. Rektor ber om trafikktryggingstiltak, fordi dei oppfattar situasjonen ved skulen som trafikkfarleg. Fartsgrensa på strekninga er i dag 60 km/t, og det er ingen fartsdempande tiltak. Det er etablert eit gangfelt ved skulen, dette er ikkje heva. Rektor skriv at det går mykje tungtransport forbi, og at køyrande, mellom anna bussar, kan køyre inn på skuleområdet utan fartsdempande tiltak før dei køyrer inn. Rektor ber om at det vert vurdert nedsett fartsgrense, og at dette også vert supplert med fartsdempande tiltak.