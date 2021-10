Vanskeleg i heimlandet – Norge er framtidshåpet

Nyhende

Han snakkar varmt om heimlandet, om ein vakker natur og stolte tradisjonar, unik byggjekunst og historisk arkitektur. Ein dag skal han tilbake for å realisere ein stor draum.

Men til det treng han pengar. I heimlandet venta det berre småpengar om han hadde klart å skaffe seg ein jobb. For når samtalen kjem inn på styresmaktene og dei korrupte rike i landet, får ansiktet eit anna uttrykk.

–Folk i Romania blei øydelagt av kommunismen. Og sjølv om det er over tretti år sidan det tok slutt, sit dette enno i hovudet på folk. Du kan ikkje stole på andre, og alle berre tenkjer på seg sjølve. Å overleve eller få tak i meir pengar. Menneska i Romania er ikkje siviliserte, og dei som vil noko anna klarer ikkje å samle seg. Eg trur slett ikkje på noko endring på mange tiår enno, seier den 24 år gamle mannen som kom til Nordfjordeid for snart tre veker sidan. Han jobbar i eit vikariat innan heimesjukepleien i Stad kommune, med tidlegare Eid kommune som tenesteområde.

Før han kom til Eid budde han halvanna år i Manger i Alvær kommune. Også her jobba han som sjukepleiar innan heimesjukepleien. Men etter kvart blei den plassen litt for liten, det var litt for lite å finne på på fritida. Gjennom eit vikarbyrå fekk han då tilbod om jobb på Eid. Her likar han seg godt, jobbar hundre prosent, går på treningsstudio og i symjehallen på fritida.

Høyrde om norske fjordar

Sindrestean Rares snakkar uvanleg godt norsk etter berre halvanna år her i landet. Det kan forklarast med at han hadde norsk språk som valfag på vidaregåande skule.

–Då eg var rundt 15 år fortalde far min om landet Norge der fjella stupte rett ned i ein fjord. Eg synest dette høyrdest utruleg ut, men det planta ein draum om å ein dag få sjå dette. Og då eg første gong såg Nordfjorden og Eidsfjorden blei eg slett ikkje skuffa. Det er heilt utruleg vakkert, seier Rares som trass delte kjensler for heimlandet har ein draum om å ein gong kome tilbakedit. For å realisere sin eigen arbeidsplass i form av ein overnattingsplass i eit vakkert sletteområde rett utanfor byen Bala Mare der han vaks opp.

–Eg vil legge meg opp pengar for å skaffe meg ei verdig framtid i heimlandet mitt. I Romania kunne eg kanskje tene rundt seks, sju tusen i månaden. Her i Norge tener eg opp mot fire, fem gonger så mykje, seier Rares som fortel om korrupte arbeidsgjevarar som kan forlange opp mot 100.000 kroner frå ein arbeidssøkjar før tilbod om jobb. Klart ulovleg, men det er ingen kontroll.





Hadde ein grei barndom

Rares er einebarn, der far jobbar på fabrikk og mor på sjukehus. Dei er no høvesvis 48 og 49 år gamle, og bur i byen Bala Mare i «fylket» Maramures, og regionen Transylvania, der Rares vaks opp. Det er lengst nord Romania, nær grensa til Ukraina. Transylvania er den regionen i Romania der det er minst fattigdom, og samfunnet er mest moderne.

Flest fattige finn ein i regionen Moldova, medan regionane Valazia og Dobrogia ligg sann midt i mellom i levestandard.

I Romania finst det i dag rundt ein million menneske som må leve på rundt tre tusen kroner i månaden. Mange må ty til tjuveri for å klare seg gjennom kvardagen. Men det er ikkje berre dei fattige som stel frå andre fortel Rares.

–Dei rike stel endå meir. Det kan vere jobbar som blir utført for stat eller kommune der korrupsjon er heilt vanleg. Dei inngår avtalar med overprising av arbeidet, gjer alt så billeg så mogleg og stappar resten av pengane i eigne lommar, seier 24-åringen som understrekar at arbeidstakarar ofte ikkje kan kjenner seg trygge i ein jobb.

–Om du har ein jobb og arbeidsgjevaren heller vil gje den til nokon han/ho kjenner, kan du risikere å få sparken. Det finst ikkje system for å stoppe dette, og å gjere opprør er farleg, då kan du bli straffa, seier han som beskriv mange i sitt eige heimland som ikkje siviliserte menneske.

Ikkje siviliserte

–Eg seier til folk i Norge at de er siviliserte. Her tek ein dette som ein sjølvfølgje og skjønar kanskje ikkje heilt problemstillinga. I mitt heimland er majoriteten av folket ikkje siviliserte. Det betyr at du ikkje kan seie kva du vil, fordi du ikkje kjenner nok til dei du snakkar med. Du kan risikere å bli straffa for å ha meiningar som strir imot styresmaktene eller dei rike som indirekte styrer landet gjennom bestikkingar og korrupsjon. Dei som har makta ønskjer sjølvsagt ikkje endring, dei vil at folk skal halde fram med å vere uvitande, ikkje skaffe seg så mykje kunnskap og slett ikkje gjere opprør, seier han som sjølv ikkje vil leve på den måten.

–Eg vil leve eit ærleg liv og drive med ærleg arbeid. Men for å kome dit treng eg ein startkapital og å utvikle min eigen arbeidsplass. Alternativet når ein ikkje har pengar er å bli låglønt og leve på grensa til fattigdom. Eller kome seg fram og opp ved hjelp av løgn, korrupsjon og tjuveri. Folk i Romania blei øydelagt etter 40 år med kommunisme, der ein lærte at ufine metodar er det som må til for å klare seg gjennom livet, seier Rares.