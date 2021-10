Held fast på sine standpunkt

Nyhende

NVE har mellom anna blitt bedne om å undersøkje om konsesjonæren tek ut massar langs anleggsvegen i strid med godkjenningar frå NVE og dei har blitt bedne om å vurdere om det er grunnlag for at konsesjonen fell bort eller vert trekt tilbake. Fleire meiner også at området bør vernast og at omsynet til myr ikkje er godt nok greidd ut eller teke omsyn til.