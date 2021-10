Høver ikkje her

Nyhende

Løken har kommentarar til at det ved Notaberget er planlagt å etablere ein stasjon for å skaffe seg «know how» knytt til produksjon av fôr for ulike artar i oppdrett/akvakultur. Men også med tanke på menneskemat. Eit viktig element og grunngjeving er at det skal nyttast avfall frå oppdrettsnæringa til fôr eller gjødsel. På denne måten er dette ei opprydding av eit ureiningsproblem. På bakgrunn i dette er Løken positiv til ideen, men som fagperson (universitet og erfaring) er han svært skeptisk til stadvalet.