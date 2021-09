Døgnkvileplassen er klar

Nyhende

Seksjonsleiar i Statens vegvesen Per Ove Fossheim forklarer at døgnkvileplassen dekkjer eit behov for vegfarande der storbilsjåførane kan parkere og få ta sine lovpålagde kviletider på tilrettelagt område med servicefasilitetar. Her kan dei parkere og kople seg til straum, slik at dei slepp å la aggregata gå, noko som både er miljøvennleg og støymessig gunstig.