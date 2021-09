Har bestemt seg for ny Stad-ordførar, men det er hemmeleg

Nyhende

Avtalen mellom partia som utgjer fleirtalskonstellasjonen inneber at det er Venstre som skal ha ordføraren, og regelverket er slik at den som skal bli ordførar også skal ha plass i formannskapet. I dag er det, i tillegg til Alfred Bjørlo, Gunnar Silden og Helle Frogner som sit i formannskapet for Venstre. Vara for Venstre til formannskapet er Anita Otneim Hoddevik, Gunvald Ludvigsen, Knut Tore Nes Hjelle og Marilyn Osmundsvåg.