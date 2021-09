Moldestad har relativt høg prioritet

Nyhende

Trond Hatlenes har purra på svar frå Stad kommune når det gjeld førespurnad om tilknyting til offentleg leidningsnett i Selje. Av svar frå Koen Vanacker ingeniør kommunalteknikk i Stad kommune går det fram at Stad kommune arbeider r med ein 10-års temaplan for vatn, avløp og overvatn. Dette inkluderer ei investeringsliste med prioritering og kostnad. – Vasstilknyting av Moldestad og mogleg Berstad er notert på lista og har ein relativ høg prioritet, opplyser Vanacker. Han legg til at først vil ein vurdere kapasitet på noverande vassverk og leidningssystemet før ein kan utvide.