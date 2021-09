Skulen må kvalitetssikre interne varsel-rutinar

Varsla om at rektor mobba

Avdelingsleiaren varsla om at rektor mobba, men fylkeskommunen trudde først ikkje på han. I ein rapport frå varslingsutvalet i Vestland fylke blir det no ifølgje NRK Vestland slått fast at rektoren ved skulen stod bak «systematisk mobbing og trakassering» av tilsette.