Sophus Lie blir maskot på vitensenter

Nyhende

Det er 11. november at det første vitensenteret i Sogn og Fjordane opnar. Det blir på Kaupanger i Sogn, og det første mellom Bergen og Ålesund.

Sophus Lie raud tråd

Matematikar Sophus Lie frå Nordfjordeid vil få ein sentral posisjon i bygget.

Ikkje berre vil han få si eiga avdeling som er via til livet hans og den matematikken han utvikla. Han vil også bli maskot i senteret og kan møtest i ulike former gjennom heile bygget. Matematikken hans vil også vere ein raud tråd i vitensenteret.

På ei avdeling i ViteMeir på rundt 100 kvadratmeter kan ein lære meir om Sophus Lie sin matematikk, og dessutan om oppveksten hans på Nordfjordeid, der det blir lagt til rette for å løyse matteoppgåver knytt til Lie sin matematikk. Til dømes skal ein finne ut rekkjefølgja på Lie sine søsken ved hjelp av logisk tenking og problemløysing

Lokal forankring

Opphavet til at Sophus Lie får så stor plass i vitensenteret er at det skulle ha ei lokal forankring i Sogn og Fjordane.

–Då vi starta idémyldring og planlegging av senteret leita vi etter noko som skulle vere den raude tråden. Då var det at tanken på matematikar Sophus Lie kom opp, seier formidlingsleiar ved senteret, Åse Neraas. Ho påpeikar at matematikk er ein gjennomgangstråd i den verda som vitensenteret er bygt opp av. Det handlar om å lære meir om naturvitskap, matematikk og teknologi.

–Sophus Lie er fødd i Sogn og Fjordane på Nordfjordeid, samstundes som matematikken han utvikla har betydd mykje for ettertida. Noreg har fostra to store matematikarar, Niels Henrik Abel og Sophus Lie. Når så Sophus Lie har så nær tilknyting til Sogn og Fjordane, er det naturleg at han blir sentral i eit naturvitenskapleg vitensenter, understrekar Neraas.

Ein internasjonal matematikar

Sophus Lie blei fødd på prestegarden på Nordfjordeid 17. desember 1842. Han døydde 18. februar 1899 i Kristiania. Han budde på Nordfjordeid fram til juli 1851 då han var ni år, og familien flytta til Moss.

Saman med Niels Henrik Abel blir Lie rekna som den største matematikaren som Noreg har fostra. Lie grunnla på eigen hand ein ny matematisk disiplin, transformasjonsgruppeteorien. Denne disiplinen går i dag under namnet «teorien for Lie-grupper», og er blitt eit ein viktig reiskap for moderne fysikk.

Lie sin algebra blir brukt til å klassifisere elementærpartiklar, og i tillegg spelar den ei viktig rolle innanfor kvantemekanikken.

Lie var høgt verdsett også utanfor Noreg. I 1886 blei han utnemnd til professor ved matematisk institutt i Leipzig, og han arbeidde også i Berlin, Paris og Göttingen. I sitt siste leveår blei han professor ved Det Konglege Fredriks Universitet i Christiania.





Hovudhuset brann ned

Den gamle prestegarden der Sophus Lie vaks opp brann ned i 1902, men låven står enno.

Faren til Sophus Lie, Johan Herman Lie var sokneprest og ordførar i Eid.

Mora var Mette Maren Stabell og presteparet hadde sju barn, der Sophus var den nest yngste.

Johan Herman Lie var sokneprest i Eid frå 1835 til 1851, og han var ordførar i Eid og Hornindal frå 1838 til 1851.

Då Sophus Lie trakka sine første barnesko på Nordfjordeid, frå 1842 til 1851 skjedde det stor framgang innan kyrkja og skulestell.

Faren var handlekraftig og fekk i sett i god stand alle bygningane som høyrde til prestegarden, og dessutan fekk meir orden på kyrkjegarden og innhaldet i kyrkja.

Berre to år etter at Johan Herman Lie overtok som prest blei det notert to faste skular i prestegjeldet, og sju omgangsskular. Elles blei prestegarden kjend for å vere særs oppegåande i denne tida, både med vedlikehald og drift.

Det blei også mindre drukkenskap i bygda i løpet av Lie sin periode som sokneprest.

Kjelde: Wikipedia, Mine tankers djervhet av Arild Stubhaug.