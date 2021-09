Nyhende

Bakgrunnen er at Kommunestyret i juni i år vedtok oppstart av ein forstudie knytt til etablering av næringsområde og fleirbrukskai på Lesto i Moldefjorden. På kommunestyremøtet torsdag opplyste assisterande kommunedirektør Kristine Dahl at arbeidet med forprosjektet har starta opp, og at det er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak i juni. Arbeidet med forstudien er enno ikkje avslutta, men det vert lagt fram ein undervegs rapport som gjer det mogleg å gjere politiske vegval for det vidare arbeidet.