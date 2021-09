Nyhende

Statens vegvesen har no gjort endeleg vedtak om justering av fartsgrensestrekning på fv. 5745 i Kviane. Vedtaket inneber at særskild fartsgrense 60 km/t forbi Kviane i Stad kommune vert forlenga med 133 meter. Redusert fartsgrense vert då 713 meter lang, i staden for 580 meter, som dagens fartsgrense er.