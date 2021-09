Storsatsing på grøntdyrking i liten skala

Småskala dyrking av grønsaker kan både gje betre utnytting av jorda, auka inntektene for bøndene og bidra til at folk får i seg meir grønsaker, meiner forskarar. No blir det sett i gang eit treårig prosjekt for å løfta produksjonen av småskala grønt over heile landet.