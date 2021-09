Nyhende

Fruktgarden på Ytre Røed har ei lang historie med fruktdyrking. Den ligg sentralt til ved riksveg og ferjekai, og er akkurat passe sørvendt for å vere ideell for fruktdyrking. Dei har sol heile året, der er lunt og fint og med eit jordsmonn som høver ypparleg for frukt.