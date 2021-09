Nyhende

Midtre Nordfjord Hesteskoklubb (Mino HK) vann Norgescupen for lag 2021. Dette er det 10. året av dei siste 11 åra at Mino HK vinn. Dei fire teljande for Mino vart Finn Stavenes (1839 poeng), Harald Fagerstrand (1764 poeng), Synnøve Fagerstrand (1736 poeng) og Stein Ove Stoddern (1666 poeng). Totalt fekk Mino HK 7005 poeng.