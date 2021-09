Nyhende

I samband med utarbeiding av reguleringsplan for Leikanger sentrum har Fjordvarme AS vore engasjert som konsulent for å utarbeide ei flaumsonekartlegging av Leikangselva. I nedre delen renn elva gjennom tettstaden Leikanger før den munnar ut i fjorden. Rapporten tek føre seg nedbørsfelt, berekna avrenning, modellering av vassdraget og berekna vasslinje og flaumsonekart ved 200-årsflaum og 40 % klimapåslag. I tillegg er det gjort ei erosjonsvurdering.