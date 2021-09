Etterlyste tilbakemelding frå fylkestannhelsetenesta

Nyhende

‒ Ettersom det vart fortalt har fylkestannhelsetenesta bestemt at tannlege i Måløy skal arbeide på Eid ein dag for veka. Dette ser eg på som ein positiv ting og ei vedgåing av at innbyggjarane i Stad kommune har rett til behandling/undersøking i eiga kommune. Spørsmålet er om ordførar har fått gjennomført møte mellom Stad kommune og fylkestannhelsetenesta, og om ikkje – har ordførar fått tilbakemelding om når dette møtet kan finne stad?, spurde Gunn Sande (Sp).