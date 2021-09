Sterkt Nordfjord-lag frå Sogn og Fjordane

Nyhende

To av 1.-kandidatane måtte leve i uvissa ei god stund ut over valnatta før det teikna seg eit klårt bilete om kva parti som fekk lov til å representere Sogn og Fjordane på Stortinget dei komande fire åra. For Olve Grotle (H) var sikker plass innan rekkjevidd rundt midnatt. Alfred Bjørlo måtte vente til dagen etter valet.