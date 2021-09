Nyhende

Seint onsdag kveld viste resultata frå testing gjort på Nordfjordeid tysdag at ein ny person har testa positivt for covid-19. Personen som no er smitta er fullvaksinert, kjem det fram i ei pressemelding, men vart testa på grunn av opplysningar om nærkontakt med ein smitta under reise nokre dagar tidlegare.

Ifølgje Stad kommune er nærkontaktar kartlagt og følgt opp på vanleg måte i samsvar med vaksinasjonsstatus. Smittesporinga i saka er avslutta.