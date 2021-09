Nyhende

Det seier Alfred Bjørlo som har lang fartstid i politikken. Før han vart vald til ordførar i Eid i 2011, og ordførar i Stad i 2019, var han politisk rådgjevar i Næringsdepartementet for statsråd Lars Sponheim, Venstre, 1997–2000. Deretter gruppesekretær for Venstre på Stortinget 2000- 2001. Frå 2001 til 2004 var han politisk rådgjevar i Samferdsledepartementet under samferdsleminister Torild Skogsholm (V). I tillegg til å vere ordførar i Stad, er han også medlem av fylkesutvalet og fylkestinget i Vestland.