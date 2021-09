Brettar opp ermane for å gjere Vestlandet sine beste idear globale

Nyhende

- Det ville vêret, det uforutsigbare havet og dei lange avstandane har mykje å seie for motivasjonen. Før i tida var det ikkje eit alternativ å utsette fisket sjølv om det var uvêr, og ein hjelpte kvarandre fordi ein var spredt i ein langstrakt region. Eg trur vi som investorar gjer dette fordi vi har nokon felles verdiar som har forma oss sidan vi vaks opp langs kysten. Det handlar om å identifisere moglegheiter der andre ikkje ser det, jobbe beinhardt og til sjuande og sist, bidra til positive ringverknadar for samfunnet og planeten. I Måløy har vi gjort dette i mange år No gler vi oss til å gjere dette saman med dei sterkaste investormiljøa på Vestlandet, seier Sindre Kvalheim i VYRD AS i ei pressemelding.