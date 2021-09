Stad krev rassikring av Navelsakerstranda

Nyhende

Stad kommune skriv i sitt innspel til RTP at dei vil særleg legge vekt på at Fv 5744 Navelsakerstranda har høgast skredfaktor av alle fylkes- og riksvegar i Vestland fylke, og viser til nyleg utarbeidd oversikt over skredsikringsbehov på det nasjonale riks- og fylkesvegnettet.