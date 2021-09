Nordfjord sterkt representert på Stortinget

Nyhende

To av dei fire 1. kandidatane for sine respektiv parti måtte leve i uvissa ei stund ut over valnatta, før det teikna seg eit klårt bilete om kva parti som fekk det ærefulle oppdraget med å representere Sogn og Fjordane på Stortinget dei komande fire åra. For Olve Grotle (H) var sikker plass innan rekkjevidde rundt midnatt. Alfred Bjørlo måtte vente til langt ut på dagen etter valet.