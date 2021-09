Alfred Bjørlo ute Sveinung Rotevatn inne

Nyhende

Derimot er Sveinung Rotevatn (V) inne frå Hordaland. Akkurat no er marginane ørsmå, og ting endra seg frå minutt til minutt. Det vi truleg kan slå fast når det gjeld Sogn og Fjordane, er at Torbjørn Vereide (AP) og Erling sande er trygge på fast plass. Det same gjeld truleg også Høgre i Sogn og Fjordane sin listetopp, Olve Grotle.