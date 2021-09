Stortingsvalet 2021 - samferdsle

Fem av åtte svarar tydeleg at dei vil ha bru i midtre Nordfjord

Fem av listetoppane i dei partia som i dag er representerte på Stortinget, seier klart ifrå at dei vil arbeide for at Nordfjordbrua på sambandet Lote- Anda vert realisert.