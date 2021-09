To-på-tinget draumen for Sp knust

Nyhende

Av og til opplever vi at eit parti kollapsar i valkampen. Ved førre stortingsval i 2017 var det AP, som dermed vart den store valtaparen. Denne gongen er det SP. Over heile Vestlandet har partiet opplevd eit sjokkarta fall og dystre tal på meiningsmålingane, og i Sogn og Fjordane har Sp falle frå ein topp på 42% (polls.faktisk.no) i januar til rundt 31% no få dagar før valet.