Stor glede over pengeauke som sikrar pilegrimssenter

Nyhende

I statsbudsjettet for 2022 aukar Regjeringa tilskotet til Kystpilegrimsleia frå ein til to millionar kroner, og varslar at opptrappinga vil halde fram. Auken legg til rette for å etablere fast regionalt pilegrimssenter i Selje, og auka aktivitet langs heile Kystpilegrimsleia frå Eigersund til Trondheim.