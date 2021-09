75 merknader til Kommunedelplan for sjøareal i Stad

Nyhende

Prosjektleiar Hanne Marie Utvær orienterte i Utval for areal og eigedom (UAE) om status for Kommunedelplan for sjøareala, der høyringsfristen etter andre gongs utlegging no er ute. Det har kome inn 75 fråsegner til planen, mellom anna fleire motsegner frå Kystverket. Det er framleis stor motstand mot akvakultur, særleg dei tre matfiskareala som var frårådd i konsekvensutgreiinga (KU); Ervikskorane, Torvneset og Breivika, men og mot areal sett av til andre artar. Det er òg framleis stor motstand mot areal knytt til massegjenvinning, både i Kjøde, på alle areala i Moldefjorden og på Reset ved Selje sentrum. Også her er det størst motstand til areal som er frårådde i KU.