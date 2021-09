Nyhende

Sist onsdag handsama Helse- og omsorgsutvalet, på lik linje med fleire utval som hadde møte denne veka, Kommunedelplanen for oppvekst. Formålet med planen for oppvekst er å få på plass eit heilskapleg, strategisk verktøy for å sikre barn og unge ein trygg og god oppvekst i kommunen. Tverrfagleg samarbeid og førebyggande arbeid vert sterkt vektlagt i planen.