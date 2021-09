Vil gjere eit nytt forsøk

Nyhende

Bygging av ny symjehall har vore utlyst på Doffin og i TED-basen med tilbodsfrist 14.juni 2021. Tilbydar skulle tilby ferdig symjehall inkludert tomt for utbygging. Stad kommune mottok berre eitt tilbod innan fristen. Tilbodet var frå Hent AS som og tilbydde tomt i samarbeid med Selje Hotell Invest AS. Tilbydd tomt ligg ved Seljesanden.