Stad-ordføraren trykkjer på om møteplassar og veglys i Hoddevika

Nyhende

Som følgje av stor trafikk er det ein krevjande trafikksituasjonen i bygda Hoddevik, og ordføraren gjev uttrykk for ønske om rask realisering av trafikksikrande tiltak som møteplassar og veglys. Som ordførar ber han no om eit møte med Vestland fylkeskommune for å drøfte mogelege løysingar på saka, slik at møteplassar og veglys og eventuelt andre tiltak for å auke trafikktryggleiken i bygda, kan vere på plass innan utgangen av 2022.

Ordføraren peikar på at Hoddevik er ei bygd med relativt få fastbuande, men med stor og stadig aukande trafikk av tilreisande året rundt.

‒ Hoddevika er ei av landets mest populære surfestrender, og denne aktiviteten er no nærast heilårleg. Det gjer at det både er stor trafikk av bilar, og samtidig mange gåande langs den smale og mørke fylkesvegen til alle tider av året, også haust og vinter, påpeikar Bjørlo og skriv at situasjonen no blir opplevd som heilt uhaldbar av dei som bur i bygda, og også av Stad kommune.

Det har vore dialog om saka tidlegare med fylkeskommunen på administrativt nivå, men Bjørlo ønskjer no også som ordførar å få eit møte med Vestland fylkeskommune for å få ei oppdatering på saka, og kva som vidare kan gjerast for å sikre rask realisering av veglys og møteplassar. Etter kommunen sitt syn er det mogleg å få til effektive tiltak med relativt låge kostnader, mellom anna gjennom samarbeid med grunneigarar og velforeining.

Stad kommune vil på eit slikt møte gjerne invitere med grunneigarlaget/velforeininga i Hoddevik.