Nyhende

Naudetatane rykte søndag kveld ut til Gate 1 i Måløy sentrum. Meldinga frå Vest politidistrikt gjekk ut på at ein personbil hadde køyrt gjennom eit vindauge i ein bygning. Heile bilen køyrde inn i bygget, men ingen personar vart skada, og det var ingen fare for at noko skulle rase saman. Det var to personar i bilen, og politiet melder at dei har kontroll på dei.