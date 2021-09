Fleire motsegner frå Kystverket

Nyhende

Stad formannskap vedtok i møte i juni å legge ut planframlegg for kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune for 2021 – 2031 til andre offentleg ettersyn. Høyringsfristen var 1. september, og det har kome inn ei rekke fråsegner.

Planane er justerte ein del sidan første gongs høyring, men Kystverket har framleis motsegn til fleire areal som er lagt ut til akvakultur i Nordfjord.

Kystverket har motsegn til Midthjell, Ervikskorane, Løkjaneset og Fjøsvik, Hamneneset-Torheimsneset, Torvneset og Breivika.

Motsegnene frå Kystverket handlar i hovudsak om plasseringa, at areal sett av til akvakultur kjem i konflikt med kvit sektor som syner reint farvatn og farlei. Dersom motsegnene skal bli fjerna, må arealet til akvakultur justerast ut av kvit sektor, det vil seie ikkje inn i areal til farleia og i konflikt med skipstrafikken.

Formålet med arbeidet med Kommunedelplan for sjøareala i Stad er å legge til rette for meir næringsaktivitet i sjøområda, utan at dette kjem i konflikt med viktige naturområde, kulturminne, verneområde eller bruken av sjøområda som rekreasjon for fastbuande og besøkande.