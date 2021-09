Datt ned i usikra hole ved Skipenesbrua

Nyhende

Det er mykje gravearbeid i samband med bygging av ny Skipenes bru, og då Fjordabladet var på staden i føremiddag i dag så var der eit usikra hol på ein til einogeinhalv meter djupn like ved køyrevegen, eit hol som kan bli ei felle i mørkret for folk som går langs vegen. Det er skilta gangveg i litt anna retning over brua, men denne hola ligg slik til at det ikkje er unaturleg å gå rett fram, og burde absolutt vore sikra. I hola er det mellom anna masse kablar.